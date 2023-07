E luna di miele fu. Alena Seredova e Alessandro Nasi si godono la vacanza dopo le nozze e con loro c’è tutta la famiglia.

Lo avevano promesso e hanno mantenuto la parola data. Alena Seredova e Alessandro Nasi non erano ancora andati in luna di miele dopo le nozze e lo hanno fatto adesso, quando tutta la famiglia era disponibile a partire insieme. I neo sposini, con la loro piccola e i figli avuti dalla modella con Gigi Buffon, sono partiti e si stanno godendo una destinazione davvero speciale, le Seychelles.

La luna di miele di Alena Seredova: la location scelta

ALESSANDRO NASI ALENA SEREDOVA

A più riprese, a chi le aveva chiesto come mai non fosse ancora andata in luna di miele col suo Alessandro, Alena aveva spiegato: “Non ci sono ancora andata perché andremo ad agosto con tutti i ragazzi, perché ci piace così”.

La donna aveva dunque spiegato di voler fare un viaggio per tutta la famiglia e non solo per lei e suo marito. Detto, fatto. Infatti, l’intera famiglia, con qualche giorno d’anticipo rispetto al mese d’agosto annunciato, è volata alle Seychelles.

Sui social sono già diverse le foto della luna di miele formato famiglia che vede grandi e piccini divertirti al mare tra moto d’acqua e tartarughe giganti.

La ‘honeymoon alternativa’ è stata fortemente voluta dagli sposini che si stanno ora godendo ogni momenti. Nelle ultime stories, come detto, spiccano le immagini con le tartarughe del Botanical Garden di Victoria. Un’esperienza davvero magnifica della quale, ne siamo sicuri, Alena racconterà tanto non appena tornerà.

Di seguito anche un post Instagram della donna in spiaggia: