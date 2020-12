La community di Diys.com ha stilato la classifica del 2020 degli alberi di Natale più belli e più famosi al mondo: al 1° posto un italiano.

C’è chi ce l’ha in casa chi in giardino, chi vero e chi finto, chi più addobbato e chi meno addobbato: parliamo di alberi di Natale. Una tradizione per miliardi di famiglie al mondo ma non solo. Le piazze delle città, i centri commerciali, i negozi, i ristoranti, gli hotel e anche le chiese hanno i loro abeti pieni di luci e palline colorate. Ma quali sono e dove sono gli alberi di natale più belli e famosi al mondo? A questa domanda ha risposto la community di Duys.com che ha stilato una speciale classifica.

Gli alberi di Natale più belli del 2020: la classifica

Al primo posto di questa classifica c’è un albero di Natale italiano: quello di Gubbio. Con i suoi 750 metri di altezza e i 450 metri di larghezza è l’albero di Natale più grande mondo. Come potete immaginare non è un albero come gli altri, è infatti formato da oltre 800 corpi luminosi disposti sulle pendici del monte Ingino.

Alberto di Natale a Gubbio

Al secondo posto troviamo invece il luminosissimo albero addobbato al Rockfeller Center di New York. Dagli Stati Uniti ci spostiamo in Lituania, per l’esattezza a Vilnius, per trovare l’albero al terzo posto di questa classifica: Si tratta di un abete ricoperto da vari strati di luci che lo fanno sembrare grande più del doppio.

Fuori dal podio, al quarto posto, c’è il Floating Christmas Tree di Rio de Janeiro, in Brasile. Torniamo negli Stati Uniti, per la precisione a Washington, per trovare l’albero di Natale al quinto posto di questa speciale classifica: è il National Christmans Tree.

Al sesto posto c’è un albero di Natale molto particolare, realizzato al Città del Messico: si tratta del Zocalo Christmas Tree. Al settimo posto c’è invece l’albero fatto interamente di luci di Madrid (molto simile a quello realizzato anche in altre città come Torino).

All’ottavo posto c’è invece l’albero di Natale di Strasburgo, al nono quello che si trova a Trafalgar Square, a Londra. Chiudiamo questa particolare classifica con l’albero di Natale realizzato nell’affascinante location della Piazza Rossa a Mosca.