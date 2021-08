Aka7even chiarisce i rapporti con Sangiovanni al fronte della valanga di critiche ricevute sui social. Dopodiché si lancia in un commento sulla guerra tra fandom che imperversa dalla fine di Amici 20.

Aka7even è al centro di una guerra tra fandom che lo vede schierato contro Sangiovanni dalla fine di Amici 20. Luca Marzano, in arte Aka7even, sostiene tuttavia che sia una guerra inutile e dannosa, che porta vagonate di odio e che non contribuisce a nulla di costruttivo.

Il cantante ha infatti pubblicato su una storia del suo profilo Instagram alcuni messaggi ricevuti da un fan di Sangiovanni, che lo accusano aspramente, e poi ha chiarito i rapporti tra lui e il 18enne di Vicenza.

“Copione”, “Hai copiato Sangiovanni”, “E’ molto meglio di te”, “Giustamente tu non sai che fare e copi”, “Fai schifo”: queste le parole rivolte al giovanissimo cantante campano, che poi decide di lanciare un appello per porre fine a queste ostilità.

Nella storia successiva, infatti, Aka7even spiega: “Io non riesco a capire perché vi siete impuntati con questa guerra tra fandom tra la mia e quella di Sangio.” Poi continua: “Vi giuro è una cosa orribile, non ha proprio un senso compiuto nel momento in cui io e Sangio siamo amicissimi. Ci scriviamo spesso, facciamo battute, ci supportiamo. Quindi non riesco a capire il perché.”

