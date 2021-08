Tornano a passeggiare insieme Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani, accompagnati da Armanda Frassinetti, mamma di Zorzi. Frasi dolci e sorrisi felici pubblicati tra le storie di Instagram.

“All that counts”, tutto quello che conta. Scrive così Tommaso Zorzi sulla sue storie su Instagram in occasione della riunione con il fidanzato Tommaso Stanzani. Nello scatto, i due si tengono con tenerezza mano nella mano, con la cucciola Gilda accucciata sulle cosce dell’ex ballerino di Amici 20.

Ancora tenerezza nella storia successiva: c’è un sorriso disarmante, sincero e autentico stampato sul volto di Tommaso Zorzi mentre passeggia in compagnia del fidanzato. Insieme a loro c’è anche Armanda Frassinetti, la mamma di Zorzi, che cammina poco più indietro.

L’ex gieffino la saluta con un tono di voce cha a malapena riesce a controllare l’entusiasmo. “Ciao Tommi”, dice poi, questa volta con la voce resa morbida dalla tenerezza. Stanzani, nel frattempo, ricambia con un sorriso.

