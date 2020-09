Da oltreoceano arriva una nuova tendenza: allenarsi con i propri amici a quattro zampe. Da Jessica Biel e Bella Hadid, ecco le star che fanno dog sport.

Per gli appassionati del fitness lo sport è un vero e proprio toccasana. All’aria aperta o in palestra, non c’è differenza, l’importante è allenarsi. E se sempre dall’America è partita la tendenza a prendere lezioni da un personal trainer, adesso invece da oltreoceano è arrivata una nuova moda. Si chiama Dog Sport e sta spopolando soprattutto tra le star hollywoodiane.

Dog Sport: cos’è e di cosa si tratta

Allenarsi con il proprio amico a quattro zampe? Da adesso è possibile. Anzi è diventato un vero e proprio trend, anche sui social, dove si contano diverse foto e video che riportano proprio l’hashtag #dogsport e #agilitydog.

A testimonianza di ciò, inoltre, è intervenuta anche l’American Kennel Club, l’associazione che si occupa di cani negli Stati Uniti e che conta milioni e milioni di iscritti. Proprio da loro, infatti, è nata l’agility dog, che consta in un percorso a ostacoli, suddiviso tra slalom, salti, tunnel e passerelle.

Questo percorso, inoltre, non serve soltanto come semplice allenamento ma anche per intensificare il rapporto che si crea tra il padrone e il proprio cane. Anche in Italia, nel 2019, si sono svolti i campionati di agility a cui hanno preso parte circa 800 partecipanti.

Agility dog: le star di Hollywood che si allenano con i propri cani

Da Jessica Biel a Matthew McConaughey: sono tante le star d’oltreoceano che hanno deciso di allenarsi con i propri amici a quattro zampe. La Biel ha deciso di allenarsi con i suoi boxer e pitbull, mentre spesso McConaughey si concede delle corse in spiaggia con il suo cane.

A non separarsi mai dal proprio cane, inoltre, è anche Kendall Jenner, modella e influencer in tutto il mondo che spesso si allena con il proprio dobermann. La stessa cosa lo fa anche un’altra modella, Bella Hadid e l’attrice Amanda Seyfried.