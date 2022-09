Le parole che non ti aspetti da parte di Sonia Bruganelli, che ha ammesso di sentire la mancanza di Adriana Volpe al Gf Vip.

Sonia Bruganelli sta continuando il suo percorso da opinionista al Grande Fratello Vip, ma questa seconda esperienza la vede affiancarsi a Orietta Berti. Le scintille con Adriana Volpe nel corso della passata edizione hanno creato delle tensioni che hanno costretto Alfonso Signorini a modificare la coppia di opinioniste. Così la scelta è ricaduta sulla Bruganelli, mentre la Volpe non ha esitato a manifestare il dissenso per tale scelta.

Sonia Bruganelli sull’assenza di Adriana Volpe al Gf Vip

Eppure, nonostante le frecciate che Adriana ha indirizzato alla ex collega e al Gf Vip, Sonia ha ammesso di sentire molto la sua mancanza in studio.

Intervistata a Casa Chi, ha commentato: “Adriana Volpe mi manca. Devo dire la verità? Mi manca. Non è una stupidaggine”.

Parole che hanno colto di sorpresa, e che potrebbero essere anche interpretate con ironia. Ma la Bruganelli ha insistito: “Con Orietta c’è un rapporto nato anche dall’enorme stima che ho nei suoi confronti, una persona che fa spettacolo, televisione, è una cantante […] Però Adriana devo dire che è stata veramente una compagna di viaggio, è stata molto stimolante”.

“Adesso io sto prendendo questa seconda esperienza come un’esperienza di crescita professionale, non nell’abito di opinionista o conduzione, ma nell’ambito televisivo – ha aggiunto – . Relazionarmi con una persona come Orietta mi fa molto piacere”.

