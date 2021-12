Continua la battaglia legale tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, che ha querelato il conduttore per diffamazione. Ora. la showgirl verrà risarcita con una ricca somma.

Il Tribunale di Milano ha condannato Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe, in relazione a un’intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017. Il conduttore televisivo de I Fatti Vostri dovrà risarcire i danni, liquidati in via di provvisionale in 25mila e pagare 14mila euro di multa.

La battaglia tra i due ex co conduttori è iniziata nel 2017, dopo un’intervista in cui Giancarlo Magalli aveva parlato dei casi Weinstein e Brizzi, a proposito del clamore mediatico per i presunti favori sessuali nel mondo dello spettacolo. Adriana Volpe, costituitasi parte civile, aveva querelato il collega ritenendolo colpevole di aver implicitamente fatto allusione a lei e alla sua carriera, esprimendo il proprio parere sull’argomento MeeToo durante l’intervista.

Una causa che ormai dura da anni e che oggi sembra arrivata a un primo traguardo per la Volpe, ad oggi opinionista al GF Vip 6 al fianco di Alfonso Signorini. Magalli ha subito commentato su Facebook la sentenza così:

“Dato che tra 5…4…3…2…1 la Volpe inonderà il web di comunicati stampa riguardanti la mia condanna esemplare per un’intervista in cui io parlavo del Me Too e NON la nominavo affatto, volevo anticiparla. Il giudice mi ha dato una multa (che non devo nemmeno pagare) una provvisionale (che non devo pagare) e le spese legali (che pagherò)”

Il conduttore ha poi continuato: “Per inciso nella causa eravamo imputati io, il giornalista che mi aveva fatto l’intervista e aveva cercato di farmi parlare della Volpe (assolto) ed il direttore responsabile del giornale che l’aveva pubblicata. Per lui la querela è stata ritirata. E di chi parliamo? Ma di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da allora Adriana lavora. Coincidenze, eh….”

Arriverà anche un commento da parte di Adriana Volpe? Staremo a vedere.

