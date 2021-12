La serie The Ferragnez sta spopolando tra i fan della coppia Fedez e Chiara Ferragni e sta svelando tanti aneddoti, come il nome che Fedez voleva dare alla piccola Vittoria.

Sono disponibili su Amazon Prime Video le ultime puntate di The Ferragnez, la serie evento dedicata alla vita di Chiara Ferragni e Fedez e di tutta la loro famiglia. In questi nuovi episodi, si parla della nascita di Vittoria, la nuova arrivata in famiglia nata a marzo 2021.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

In una puntata, Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato che all’inizio non erano d’accordo sul nome. La Ferragni ha detto: “Vittoria è stato sempre uno dei miei nomi preferiti. Fedez non era sicuro, voleva chiamarla Nirvana”.

Un nome inusuale sicuramente, che deriva dal sanscrito e letteralmente vuol dire “senza fiamma o soffio di vita”, usata come sinonimo del paradiso. Però poi lo stesso Fedez ha capito che non era adatto: “Non lo so, mi piaceva, è strambo, però in effetti è un po’ tamarro”

Come racconta nello show, Chiara Ferragni si è innamorata al primo sguardo della sua Vittoria, parlando anche della possibilità di fare un terzo figlio: “

“Vittoria è tutta guance, ha delle guanciotte bellissime. L’ho amata immensamente da subito. Poi la vedi fragile e vuoi solo che stia bene” Fedez ha poi aggiunto: “Magari il terzo lo adottiamo”

L’influencer si è detta d’accordo: “Anche quella è una bella opzione. Oppure magari tra un anno lo rifacciamo. Tre è il numero perfetto”

Riproduzione riservata © 2021 - DG