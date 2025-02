Achille Lauro a Sanremo 2025 si confessa: “Ho provato a distruggere la mia carriera almeno dieci volte”, la rivelazione.

Achille Lauro, noto per il suo stile eccentrico e la sua continua sperimentazione musicale, è tra i protagonisti di Sanremo 2025. Il cantante ha sorpreso ancora una volta il pubblico dell’Ariston: non solo la sua performance ha conquistato i giudici, ma anche le sue dichiarazioni hanno lasciato il segno.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Chi, Lauro ha parlato della sua carriera, delle sue trasformazioni artistiche e del significato nascosto dietro i suoi look. Le sue rivelazioni hanno sorpreso i fan. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Achille Lauro: “Ho provato a distruggere la mia carriera”

Achille Lauro ha sempre cercato di reinventarsi. Nella sua lunga carriera, ha cambiato stile musicale più volte, passando dal rap underground alla musica elettronica, fino al glam rock di Rolls Royce.

“Ho provato almeno dieci volte a distruggere la mia carriera. Nel senso che, quando ero all’apice, ho sempre virato” ha raccontato il cantante.

Achille Lauro

Ha, poi, aggiunto: “Non ho paura di perdere. Ho sempre avuto la presunzione di far capire al pubblico dove sto andando e di trasportarlo con me” ha dichiarato l’artista. Un percorso fatto di sfide e di cambi di rotta, spinti non dal masochismo, ma dalla costante ricerca artistica.

Non è solo il suo stile a renderlo unico, ma anche la sua dedizione alla musica. Nel corso degli anni, Lauro ha sperimentato generi diversi, arrivando persino a incidere un album jazz intitolato 1920, rimasto inedito.

“Nel mio lavoro sacrifichi la tua vita per avere una vita. Il successo è il momento in cui consacri ciò che hai preparato con notti di lavoro e pensieri” ha rivelato.

Achille Lauro sul look: “Distoglie l’attenzione”

Uno degli elementi distintivi di Achille Lauro è il suo look iconico. Spesso criticato o esaltato, il suo stile non è solo una scelta estetica, ma una vera e propria corazza.

“Il look distoglie l’attenzione dal dolore, come il clown o i comici. A volte mi ha riparato. Ma cos’è la vita se non una serata a teatro?” ha spiegato il cantante.

Con questa nuova partecipazione a Sanremo, Achille Lauro dimostra ancora una volta di essere un artista poliedrico, capace di sorprendere e far riflettere. Riuscirà a conquistare la vittoria? Lo scopriremo sabato sera.