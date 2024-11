“Sembra un bacio”: nuova fiamma per Achille Lauro

Potrebbe esserci un flirt in corso per Achille Lauro. Sul suo conto sono arrivate alcune segnalazioni con tanto di “prove”…

Nuovo flirt per Achille Lauro? Sembra proprio di sì. Stanno rimbalzando da qualche giorno alcune voci relativamente al neo giudice di X Factor e la sorella di una giovanissima cantante da poco arrivata tra i “big” della musica. Di chi si tratta? Di Giulia Toscano, sorella appunto di Sarah, ex vincitrice del talent di Canale 5, Amici.

I rumors su Achille Lauro e Giulia Toscano

Novità in tema amore per Achille Lauro. O almeno così sembra. Per l’attuale giudice di X Factor pare essere in corso un flirt con Giulia Toscano, sorella della vincitrice di Amici, Sarah.

A dare manforte alle voci e indiscrezioni, alcune segnalazioni con tanto di foto e commenti dettagliati sui due…

Secondo quanto si apprende, Lauro e Giulia Toscano sono stati pizzicati insieme in un noto locale milanese, ma non solo. Alcune segnalazioni arrivate all’esperta di gossip Deianira Marzano hanno messo in evidenza come la ragazza fosse presente a uno degli ultimi concerti dell’artista a Milano ed anche alla seconda puntata del live di X Factor, tra il pubblico.

Nella segnalazione pervenuta alla Marzano, si parla anche di un video nel quale Lauro e la Toscano si sarebbero scambiati, forse, un bacio.

La “prova” del commento di Sarah

Ad avvalorare la tesi del presunto flirt tra Giulia Toscano e Lauro anche una foto social condivisa proprio dalle sorelle dove entrambe si trovano sedute nel posto dei giudici di X Factor. In questo senso, Sarah ha anche ironizzato: “E che giudici”.

Staremo a vedere se Giulia e Lauro vorranno uscire ufficialmente allo scoperto a proposito della presunta relazione o se comunque vorranno commentare in qualche modo le voci sul loro conto che, per adesso, restano appunto solo tali.