Uomini e Donne, Barbara De Santi respinta da un hotel: “È indisponente”

Curioso episodio verso Barbara De Santi di Uomini e Donne. Pare che un hotel l’abbia “respinta”. Ecco cosa è accaduto.

Ormai da anni è protagonista a Uomini e Donne nel trono over. Stiamo parlando di Barbara De Santi, la dama che molto spesso è stata criticata per qualche eccesso nei comportamenti con gli uomini per via della sua pignoleria. Dalle anticipazioni sulla recente registrazione, pare che alla donna sia accaduta una cosa davvero bizzarra…

Uomini e Donne, la segnalazione su Barbara De Santi

Stando alle anticipazioni della registrazione di UeD avvenuta il 18 novembre 2024 riportate da Lorenzo Pugnaloni nel corso della puntata è arrivata una segnalazione su Barbara De Santi. Per la dama del trono over, però, non si sarebbe trattato di qualcosa relativo ad una relazione ma di ben altro…

Maria De Filippi

Questa segnalazione è più che altro una comunicazione e proviene da uno degli hotel in cui i protagonisti del dating show alloggiano quando devono registrare la puntata o subito dopo. Pare che una di queste strutture abbia mandato un’email alla redazione di Uomini e Donne chiedendo di non ospitarla più nella loro struttura perché si comporta in modo “indisponente”.

A quanto pare, la dama non è rimasta in silenzio e avrebbe reagito creando un po’ di scompiglio in studio.

Le altre anticipazioni

Lo stesso Pugnaloni ha poi riportato altre anticipazioni. Questa volta relativa a Gemma Galgani. Pare che la dama del trono over di UeD abbia finalmente dato un bacio al cavaliere Fabio. Questo gesto d’affetto non avrebbe convinto Tina Cipollari che ha reagito snobbando il gesto e ritenendolo troppo superficiale e non passionale.

Sempre riguardo alla registrazione del 18 novembre 2024, pare che sia andata in scena una bella sfilata da parte delle dame e che sarebbe stata vinta da Gloria che ha iniziato ad uscire con Maurizio.