Utili certo, indispensabile che siano anche pratici ma anche belli e originali: così le tendenze dell’inverno 2023 individuano gli accessori must have

Sappiamo bene quanto una collana ben scelta possa impreziosire ancora di più un abito o un maglione o come un cappello possa aiutarci a personalizzare il nostro look e valorizzare ancora di più il nostro gusto per la moda: insomma, la poetica degli accessori è un linguaggio che può persino stravolgere un look. Ecco perché approfittando dei saldi e individuando quali sono gli accessori in tendenza per questo inverno 2023, possiamo scegliere quali aggiungere nella nostra wishlist per configurare un look trendy secondo il nostro gusto personale.

Accessori must have inverno 2023: il cappello, bucket o balaclava? O magari tutti e due!

Il cappello è un indiscusso protagonista di questa stagione invernale 2023: accanto al cappello a falda larga, amato dalle posh fashion addicted, a dominare la scena di molte sfilate – quella di Balenciaga su tutte – è stato il balaclava, osannato anche nella campagne moda di Gucci. A tutti più noto come passamontagna, quest’anno si è trasformato in un vero e proprio accessorio del desiderio: pratico, perché dispensa dall’uso della sciarpa, ma anche accessorio del mistero, soprattutto se indossato con un paio di maxi occhiali.

Lo stesso potremmo dire del cappello a pescatore, che fa molto più fashion chiamare bucket hat. Tornato in auge con la febbre del revival anni ’90 nella scorsa estate che ci ha poi traghettato verso le tendenze anni 2000, nella sua versione invernale viene riproposto in velluto o teddy, in ogni caso morbidissimo e deciso ad imporsi nella cultura street wear che si tinge di chic, così come è pronto ad accostarsi a look pop rock.

La cintura in pelle per valorizzare la silhouette e la borsa pochette da stringere al braccio

La cintura è tornata ad essere un accessorio indispensabile: perfetta per valorizzare o impreziosire un abito, così come per dare ad un maglione over la possibilità di essere indossato anche come vestito su un paio di leggings mettendo in evidenza i fianchi.

In pelle o effetto pelle è tornata in bella vista anche grazie alla tendenza di maglie e top cropped, ecco perché oltre ai modelli minimal anche le maxi cinture con applicazioni appariscenti sono più desiderate che mai. E si indossa anche su giacche e blazer…più must have di così!

E la borsa? Nel guardaroba casual degli office look accanto a quella a spalla, c’è spazio anche per la borsa maxi pochette da portare sotto braccio, un modello graditissimo e glam quando non abbiamo bisogno di portarci dietro se non lo stretto indispensabile…almeno da avere sotto mano.

