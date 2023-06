Qual è il significato della canzone A Sky Full of Stars dei Coldplay? Al brano ha collaborato anche l’indimenticabile Avicii.

Senza ombra di dubbio, A Sky Full of Stars è una delle canzoni più famose al mondo dei Coldplay. E’ un brano che fa sognare, che ha visto anche la collaborazione dell’indimenticabile Avicii, scomparso prematuramente il 20 aprile del 2018. Vediamo qual è il significato e il testo.

A Sky Full of Stars dei Coldplay: il significato della canzone

Uscita il 2 maggio del 2014, la canzone A Sky Full of Stars dei Coldplay è contenuta all’interno dell’album Ghost Stories. Considerato uno dei brani più famosi al mondo della band britannica, racconta cosa si prova quando si vive un amore incondizionato. Già dal titolo, che in italiano significa un cielo pieno di stelle, si coglie il significato.

“I don’t care, go on and tear me apart

I don’t care if you do, ooh-ooh, ooh

‘Cause in a sky, ‘cause in a sky full of stars

I think I saw you.

(Non mi importa, vai avanti e fammi a pezzi

E non importa se lo fai

Perché in in cielo, perché in un cielo pieno di stelle

Credo di averti visto)“.

Quando l’amore è incondizionato non ci sono regole. Non si vedono le mancanze dell’altro, perché a prescindere da ciò il sentimento non svanirà mai.

“I wanna die in your arms, oh, oh-oh

‘Cause you get lighter the more it gets dark

I’m gonna give you my heart, oh.

(Voglio morire nelle tue braccia

Perché tu diventi più luminosa quando tutto si fa scuro

Voglio darti il mio cuore)“.

Chris Martin dei Coldiplay ha così descritto il significato di Sky Full of Stars dei Coldplay: “Parla di quando dici a qualcuno: qualsiasi cosa tu faccia è fantastica e ti amo a prescindere, anche se mi colpisci in faccia o mi rubi il panino, qualsiasi cosa tu faccia“.

Ecco il video di A Sky Full of Stars dei Coldplay:

Il testo della canzone dei Coldplay

Cause you’re a sky, cause you’re a sky full of stars

I’m going to give you my heart

Cause you’re a sky, cause you’re a sky full of stars…

