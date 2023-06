Quali sono i farmaci più venduti in Italia nel 2022? Al primo posto troviamo i medicinali per la cura del sistema cardiovascolare.

Gli italiani hanno parecchie problematiche che riguardano il sistema cardiovascolare: questo, almeno, è il dato che emerge dall’ultimo rapporto di Federfarma sui farmaci più venduti in Italia nel 2022. Vediamo quali sono i primi dieci medicinali che vanno per la maggiore nel bel Paese.

Quali sono i farmaci più venduti in Italia?

Secondo il rapporto pubblicato dalla Federfarma, la federazione nazionale dei titolari di farmacie, nel 2022 gli italiani hanno ritirato in farmacia una media di 17,9 confezioni di medicinali a carico del Sistema sanitario nazionale, di prezzo medio pari a 9,33 euro. A queste spese devono essere aggiunte quelle per farmaci che non vengono riconosciuti dal Ssn, i cosiddetti prodotti da banco. Al primo posto delle medicine più vendute in Italia troviamo quelle per il sistema cardiovascolare, con una crescita di spesa rispetto al 2021 dell’1,2%.

In seconda posizione ci sono i medicinali per l’apparato gastrointestinale e il metabolismo, mentre alla terza quelli per il sistema nervoso. Al quarto posto troviamo i farmaci per il sistema respiratorio, seguiti da: antimicrobici generali per uso sistemico, quelli per il sistema genito-urinario e per gli ormoni sessuali, quelli per il sistema muscolo-scheletrico, quelli antineoplastici e immunomodulatori e i preparati ormonali sistemici. Pertanto, i farmaci più venduti in Italia sono:

Bisoparolo Fumarato (insufficienza cardiaca e ipertensione)

Pantoprazolo sodico sesquidrato (reflusso gastroesofageo)

Acido Acetilsalicilico (aspirina – febbre e stati influenzali)

Colecalciferolo (carenza di vitamina D)

Ramipril (pressione alta)

Merformina cloridrato (diabete mellito di tipo 2)

Atorvastatina calcio tridato (contro il colesterolo alto)

Furosemide (diuretico)

Levotirozina sodica (farmaco contro ipotiroidismo)

Amlodipina besilato (malattie coronariche)

Farmaci più venduti in Italia: i numeri

Secondo il rapporto di Federfarma, il mercato italiano relativo ai medicinali ha chiuso il 2022 con un fatturato annuale di 25,84 miliardi di euro, con una crescita del 4,5% rispetto al 2021. Le prescrizioni con ricetta medica rappresentano il 55,5% del fatturato, ma anche i farmaci da banco sono aumentati: +7,6%.

