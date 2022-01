Nek torna in libreria con un secondo libro. “A mani nude”, pubblicato da HarperCollins, esce oggi in tutti gli store. Scopriamo di cosa parla.

Nek, cantautore italiano che calca le scene da molti anni, ha esordito nel campo dei libri nel 2015 con “Lettera a mia figlia sull’amore”, edito da Rizzoli. Il 13 febbraio 2022 esce il secondo libro di Nek, “A mani nude”, per l’editore HarperCollins con la prefazione di Gianni Morandi.

Nek

A mani nude: di cosa parla il nuovo libro di Nek

Il nuovo libro di Nek, con la preziosa prefazione di Gianni Morandi, è autobiografico. Il cantautore parte dall’incidente che lo ha colpito mettendo fuori uso una mano, fondamentale per chi vive di e con la musica dato che Nek è anche musicista, e del percorso che ha affrontato per uscirne. Racconta anche della sua carriera nella musica, degli alti e bassi che ha dovuto affrontare, del rapporto con il padre che non c’è più, del rapporto con la fede e in generale di come affrontare le difficoltà di ogni giorno. Sul suo profilo Instagram il cantante parla del suo nuovo libro:

