Il senatore leghista Simone Pillon si lascia andare contro Drusilla Foer, scelta da Amadeus come co-conduttrice a Sanremo 2022. Ecco la polemica.

Simone Pillon, senatore leghista apertamente conservatore e contro la comunità LGBQT+, si è scagliato contro la scelta di Amadeus ricaduta su Drusilla Foer come co-conduttrice a Sanremo 2022. A due giorni dall’annuncio ufficiale, Pillon ha scritto il suo pensiero sui social nework, chiedendo agli organizzatori di essere un po’ più conservatori.Le parole del leghista contro Drusilla Foer, nobildonna toscana, ironica e sprezzante, alter ego di Gianluca Gori, sono chiare e precise, intente forse a scatenare una polemica che in due giorni ancora non era arrivata: “Com’era ampiamente prevedibile, al festival di Sanremo sempre piè LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori”

La scelta, insomma, non è andata proprio giù a Simone Pillon, che già sta ricevendo numerose critiche dagli utenti al di sotto del suo post, scatenando una vera e propria bufera. Tra questi anche Tommaso Zorzi, famoso influencer milanese che dice: “Ma io perché mi devo svegliare e leggere la tua diarrea verbale?”

