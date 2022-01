Secondo le ultime notizie, il rapporto tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non sarebbe al top, si parla di crisi. Ecco le ultime indiscrezioni.

Le ultime voci che riguardano Michelle Hunziker dicono che il matrimonio con Tomaso Trussardi potrebbe essere in crisi. In effetti, in molti hanno notato che ultimamente i due non sono spesso insieme e, inoltre, pare che vivano da un po’ in due case diverse.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Secondo il settimanale Diva e Donna, la coppia sta attraversando un momento particolare, infatti sembra che durante le vacanze di Natale non si siano visti granché. Anche sui social, dove la showgirl documenta spesso la sua vita privata, Michelle e Tomaso è da un po’ che non si vedono insieme, anche se in una storia di lui in montagna erano con amici a un pranzo.

Ovviamente, al momento si tratta solo di voci e supposizioni, anche perché i diretti interessati non si sono sbilanciati. Michelle Hunziker, però, in una nuova intervista con Chi ha parlato di rinascita: “Voglio sorprendermi, smettere di accudire tutti ossessivamente, ritrovare spazio e tempo per me. Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo, ma semplicemente dando più spazio a me stessa”

Inoltre, sempre durante quest’intervista, Michelle parla delle sue figlie e del fatto che, qualsiasi cosa accada, è importante tenere unita la famiglia: “Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa. All’inizio è difficile, ma poi ci riesci. I figli devono poter vivere con serenità l’amore che nutrono per il loro papà e per la loro mamma. E questo io ed Eros l’abbiamo realizzato”

Riproduzione riservata © 2022 - DG