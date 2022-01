Stasera Cristina Marino sarà in prima linea per dare coraggio al marito Luca Argentero, che debutta su Rai 1 con la seconda stagione di DOC – Nelle tue mani. Ecco il suo in bocca al lupo con la figlia Nina.

A qualche ora dalla prima serata di Rai 1, in cui andrà in onda la seconda stagione di DOC – Nelle tue mani, Cristina Marino dedica i suoi in bocca al lupo al marito Luca Argentero, protagonista dello show. Insieme a lei nelle foto e nel video pubblicato su Instagram la loro amatissima figlia Nina.

Cristina dimostra ancora una volta il profondo amore che prova per il marito Luca, mostrando a tutti quando insieme alla piccola Nina si sono recate sul set della serie, per salutare il loro uomo. Ecco il post pubblicato dall’attrice e showgirl:

Nel video pubblicato da Cristina Marino anche i più duri di cuore si commuoveranno, vedendo la piccola Nina camminare cercando il papà per dargli uno stetoscopio dietro le quinte. Una scena piena d’amore e affetto, che dimostrano quanto quella di Luca Argentero sia davvero una bella famiglia.

Doc 2 debutta su Rai 1, come sempre in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa di stasera, giovedì 13 gennaio 2022.

Nel cast tornano Matilde Gioli (Giulia Giordano), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Pierpaolo Spollon (Riccardo Bonvegna), Simona Tabasco (Elisa Russo), Silvia Mazzieri (Alba Patrizi), Alberto Malanchino (Gabriel Kidane), Elisa D’Eusanio (la caposala Teresa Maraldi, che avrà maggiore spazio nella seconda stagione), Beatrice Grannò (Carolina Fanti), Gianmarco Saurino (Lorenzo Lazzarini), Giovanni Scifoni (lo psichiatra Enrico Sandri), cui si aggiungono le new entry Giusy Buscemi, Alice Arcuri (Cecilia Tedeschi), Marco Rossetti (Damiano Cesconi), Gaetano Bruno (Edoardo Valenti).

