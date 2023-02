Soundbar: cos’è e a cosa serve la soluzione audio per poter trasformare il proprio salotto in un vero e proprio cinema.

Se stai cercando di migliorare la qualità audio della tua esperienza di visione dei contenuti multimediali, allora una soundbar potrebbe essere esattamente quello che fa per te. Si tratta di un altoparlante singolo, sottile e lungo che può essere posizionato sotto il televisore o montato a parete. Questo dispositivo è stato progettato per aumentare la qualità del suono dei tuoi programmi TV, film, giochi e musica preferiti. Proviamo a scoprire insieme i vantaggi dell’utilizzo di questo dispositivo e le differenze rispetto a un sistema home theatre.

A cosa serve una soundbar?

Una soundbar è una soluzione audio all-in-one per il tuo televisore o altri dispositivi digitali. Ha lo scopo di fornire il suono della massima qualità con il minimo sforzo di installazione e hardware. In sostanza, si tratta di un altoparlante sottile che aumenta la qualità della riproduzione rispetto a ciò che il tuo TV/dispositivo può già offrire. Questi diffusori creano un’esperienza cinematografica a casa senza richiedere complesse configurazioni di apparecchiature audio.

Televisore

Il vantaggio principale di una soundbar è la portabilità, poiché sono progettate per essere sottili e discrete, adattandosi perfettamente sotto i televisori. Inoltre, la maggior parte dei modelli di consumo viene fornita con telecomandi in modo da poter controllare il volume senza dover accedere ai menu sul dispositivo TV.

Per questo e altri motivi le soundbar sono considerate da molti appassionati di audio come un’ottima soluzione per rapporto qualità-prezzo grazie alla loro relativa semplicità di uso e al loro costo contenuto rispetto ad altre soluzioni. Quando ne acquisti uno, è importante però considerare non solo il prezzo, ma anche le specifiche. Ad esempio alcuni modelli offrono la compatibilità Dolby Atmos che aumenterà notevolmente la ricchezza complessiva dell’esperienza vissuta.

Che differenza c’è con un sistema home theatre?

Quando si tratta di migliorare la propria esperienza di intrattenimento domestico, la maggior parte delle persone si trova spesso divisa tra le due popolari opzioni audio, la soundbar e i sistemi home theatre. Sebbene entrambi siano progettati per offrirti un’esperienza audio coinvolgente, ci sono alcune differenze chiave che li rendono veramente adatti a diversi scenari.

Le soundbar sono le più compatte delle due e forniscono tecnologie audio avanzate come Dolby Digital o Simulated Surround Sound. Poiché occupano pochissimo spazio, possono adattarsi facilmente a quasi tutti i layout della stanza. Con il loro subwoofer integrato e gli altoparlanti sintonizzati per una risposta dei bassi bilanciata, permettono di ottenere livelli di volume impressionanti con una distorsione minima per un’esperienza di ascolto potente. La maggior parte delle soundbar ha un prezzo accessibile con funzionalità come la connettività Bluetooth che le rende convenienti alternative ai tradizionali home theater.

D’altra parte, una configurazione home theatre utilizza più altoparlanti collegati con un amplificatore integrato o un ricevitore AV per offrirti un sistema audio surround coinvolgente. Il vantaggio complessivo qui è una prestazione superiore; grazie alla maggiore libertà nel posizionamento degli altoparlanti, utilizzando componenti separati invece di essere limitati da un’opzione di formato a barra singola, è possibile creare un’esperienza di ascolto veramente personalizzata sfruttando appieno le caratteristiche multicanale dedicate. Questa sarà probabilmente la scelta giusta per creare la tua atmosfera personale da cinema a casa.

Ma quindi per cosa propendere? Alla fine tutto dipende dal tipo di budget con cui stai lavorando e dalla quantità di spazio disponibile: se il budget è limitato, potrebbe valere la pena prendere in considerazione la soundbar, mentre se il denaro non è un problema sarebbe preferibile investire in un home theater di fascia alta.

