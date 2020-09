Ecco quali sono e dove sono gli alberghi protagonisti della sfida nella puntata in onda martedì 8 settembre 2020 di 4 Hotel.

La terza stagione di 4 Hotel ha fatto il proprio esordio martedì 1 settembre con una sfida tra gli albergatori della Versilia. Nella puntata in onda su su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) martedì 8 settembre, a partire dalle ore 21.15, a sfidarsi saranno alcune strutture delle Marche. Ricordiamo che tutte e otto le puntate di questa nuova edizioni sono state registrate prima che entrassero in vigore le restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus.

4 Hotel nelle Marche: le location della puntata dell’8 settembre 2020

La prima struttura a cui Bruno Barbieri fa visita nella puntata di martedì 8 settembre di 4 Hotel il Girasole Eco Family Village, che si trova a Fermo nel Lungomare Marina Palmese. La struttura è un villaggio turistico al cui interno sono presenti 142 alloggi per i turisti, tra bungalow, tende e case. All’interno del villaggio sono poi presenti anche alcuni campi sportivi e dei negozi, tra cui un mini market e un parrucchiere.

Bruno Barbieri si sposta poi a San Ginesio dove di trova il Wabi Sabi Culture Centre, una struttura costruita in perfetto stile giapponese immerso nella natura dell’entroterra marchigiano.

Bruno Barbieri

A Porto Recanati si trova invece l’Ortopì Country Canapa House, una struttura con appena cinque camere per i clienti che è completamente ecosostenibili essendo stata costruita con canapa e altri elementi naturali. Nel giardino della villa-albergo è presenta anche una piscina.

Infine, la quarta struttura in gara in questa puntata è il Numa Hotel di Numana, nella splendida riviera del Conero. Ogni finestra dell’albergo ha la vista sul mare.

Gli albergatori in gioco in questa puntata di 4 Hotel si ritrovano poi insieme a Bruno Barbieri a Villa Centrofinestre di Filottrano (in provincia di Ancona) per il tavolo di confronto.