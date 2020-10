Ecco quali sono e dove sono gli alberghi protagonisti della sfida nella puntata in onda martedì 13 ottobre 2020 di 4 Hotel.

4 Hotel non permette ai suoi spettatori di limitarsi alcune delle più caratteristiche strutture alberghiere d’Italia, ma anche di scoprire e visitare, stando seduti sul proprio divano, alcune tra le più belle zone d’Italia. E’ così che nella puntata in onda martedì 13 ottobre su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), Bruno Barbieri ci accompagna nella Tuscia, regione che si trova tra la Toscana, l’Umbria e il Lazio. E’ qui che ambientata la settima, nonché penultima, puntata di questa terza edizione del talent. Ricordiamo che tutti e otto gli episodi di questa nuova edizione sono state registrate prima che entrassero in vigore le restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus.

4 Hotel nella Tuscia: le location della puntata del 13 ottobre 2020

La prima albergatrice protagonista di questa puntata di 4 Hotel è Cecilia, la proprietaria del Castello di Proceno (località proprio al confine tra Lazio, Toscana e Umbria): un autentico castello mediavele, che sovrasta il pittoresco borgo, ora diventato un affascinante albergo.

Il secondo hotel in gara la Residenza Palazzo Fortuna, la cui proprietaria è Clara. La struttura si trova nel centro storico di Civita Castellana: è composta da sei suite dal design moderno che forma un piacevole contrasto con la struttura medievale (anche se l’attuale forma è frutto di una ristrutturazione del 1500).

Michela è invece la direttrice dell’Hotel Relais Falisco, un hotel a 4 stelle che si trova sempre a Civita Castellana e conta ben 43 camere. La struttura sorge su un palazzo papale del 1600.

L’ultimo concorrente in gara in questa puntata di 4 Hotel è Federico, il proprietario dell’Antico Borgo di Sutri, che come suggerisce il nome si trova proprio a Sutri. In questa struttura immersa nel verde si conclude il viaggio di Bruno Barbieri.