Lo zainetto per la scuola non deve essere eccessivamente pesante, questo perché può causare dei problemi alla schiena nei più piccoli.

Con l’inizio della scuola torna, nuovamente, l’incubo dei genitori legato al peso dello zaino e alla quantità innumerevoli di libri che i loro figli sono costretti a trascinarsi dietro. Ma quanto deve pensare uno zaino? Ci sono delle regole precise che indicano il carico massimo che la schiena di un bambino può sostenere? Spesso ci capita di incrociare, sul nostro cammino, tantissimi bimbi che si trascinano dietro degli zaini giganti, spesso anche più grandi di loro. Bisogna, però, sfatare un vecchio mito: lo zaino pensante non determina l’insorgenza di una scoliosi nei bambini piccoli.

Zaino: quanto deve pesare?

Nonostante sia stato ammesso che lo zaino non aumenta il rischio scoliosi è importante ricordare che comunque è opportuno che la schiena dei nostri piccoli non deve andare sotto sforzo.

In commercio, inoltre, ci sono una vastità di zaini tra cui si può scegliere, alcuni di questi, inoltre, sembrano già essere pesanti di loro. Questo deve indurre, soprattutto un genitori, a optare per uno zaino quanto il più leggero possa essere, evitando quelli troppo elaborati e pesanti.

Inoltre è importante che il peso, sulla schiena, sia ben distribuito. Quindi è opportuno che lo zaino non venga tenuto su una sola spalla ma su entrambe.

Va detto, però, che il peso dello zaino non deve superare il 10% del peso del bambino, quindi è opportuno non caricarsi troppo e non portare libri o quaderni eccessivi che non occorrono.

Rientro a scuola

Zaini pesanti e postura scorretta: ecco alcuni rimedi

Un altro nemico della schiena dei bambini, inoltre, è la scorretta postura che in molti assumono proprio durante le ore di lezione. Non di rado, infatti, è possibile individuare alcuni piccoli studenti seduti sulle sedie in modo scorretto.

Oltre al peso dello zaino, infatti, anche sedersi in modo non consono può portare ad alcuni problemi alla schiena.