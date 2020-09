You Only Live Once è l’acronimo di Yolo, una nuova filosofia di vita che sempre più persone hanno deciso di abbracciare. Ma in cosa consiste?

Si scrive You Only Live Once ma si legge più semplicemente Yolo. Ma in cosa consiste? Si tratta essenzialmente di una vera e propria filosofia di vita, il cui obiettivo è quello di vivere al massimo ogni giorno, perché la vita è una una. Per molti, inoltre, la filosofia Yolo si rifà essenzialmente alla locuzione latina Carpe diem, che vuol dire Cogli l’attimo.

Come funziona la filosofia Yolo

Una profonda sensazione di benessere e di serenità è una delle prime regole per chi decide di abbracciare la filosofia Yolo. Chi sceglie di vivere in questo modo, inoltre, non è solo alla ricerca di una pace interiore ma decide di vivere la vita minuto per minuto, decidendo di dedicarsi anche ad attività che prima di quel momento sembravano essere lontane anni luce dal proprio modo di essere. Una delle cose importanti, inoltre, è quello di pensare che non bisogna pensare troppo al futuro ma vivere il presente il più possibile.

Chi ha inventato la parola Yolo? Sembra che il primissimo che l’abbia usata sia stato Goethe e successivamente è diventato il nome di un noto marchio fino a diventare un vero e proprio neologismo riportato anche all’interno dell’Oxford Dictionary.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/montagna-in-alto-avventura-984083/

Yolo: ecco alcuni principi fondamentali

Ci sono dei veri e propri punti cardine a cui si rifà la filosofia Yolo, primo fra tutti il dover vivere la vita in ogni istante. Non bisogna, infatti, pensare troppo al passato e concentrarsi sul presente, senza nutrire troppe aspettative per il futuro. Il secondo punto è quello di dover eliminare gli ostacoli. Quando la vita ci pone dinanzi a dei problemi possiamo reagire in due modi: o affrontarle oppure decidere di farci trasportare dalla paura.

Infine non bisogna vivere di rimpianti. Altro punto fondamentale è quello di non pentirsi mai delle scelte effettuate e di agire sempre spinti dalla positività e dalla voglia di voler fare nuove esperienze.