Xbox Series X e PlayStation 5 stanno per arrivare: Microsoft e Sony hanno svelato le specifiche tecniche, i prezzi e tutti i dettagli sulle console next-gen.

I videogiocatori di tutto il mondo si stanno preparando per il tanto atteso cambio di generazione. Microsoft e Sony hanno infatti svelato le specifiche, il prezzo, la data d’uscita e tutti i dettagli di PlayStation 5 e Xbox Series X/Series S. I consumatori sono rimasti particolarmente colpiti dai primi giochi annunciati e dalle console, che sono finite pochi minuti dopo rispetto all’inizio dei pre-order (a esclusione di Xbox Series S).

I produttori hanno progettato delle console davvero impressionanti che garantiranno delle prestazioni che, prima di questo momento, erano riservate ai PC di fascia alta. Sono anche stati anticipati i primi videogiochi che gireranno in questi due prodotti. Insomma, i motori iniziano a riscaldarsi: la nuova console war sta per avere inizio. Scopriamo subito tutti i dettagli su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

PlayStation 5, le specifiche tecniche

Iniziamo con la console targata Sony. Già durante la presentazione, gli utenti sono rimasti particolarmente colpiti dal design. La console presenta un disegno particolarmente semplice e moderno: una zona centrale di colore nero “avvolta” da un rivestimento bianco. Sony lancerà due diverse varianti: una con lettore Blu-Ray integrato e l’altra, All Digital, senza supporto per le unità ottiche.

Con l'arrivo di #PS5 a Novembre, più del 99% della libreria di PS4 sarà giocabile su PS5. Qui trovate le risposte alla maggior parte delle vostre domande sulla compatibilità: https://t.co/fdINW4Fsdq pic.twitter.com/avUlX66kWQ — PlayStation Italia (@PlayStationIT) October 9, 2020

Entrambi i modelli hanno le medesime specifiche tecniche (a esclusione del lettore Blu-Ray). Sotto la scocca troviamo una CPU 8-Core AMD Zen 2 (sino @ 3,5GHz), una GPU AMD RDNA 2, 36 Compute Unit (sino @ 2,23GHz, potenza 10,20 TFLOPS), 16 GB di RAM, SSD da 825 GB, supporto per SSD esterni e compatibilità con il 4K.

Il prezzo, l’uscita e i giochi di PlayStation 5

Particolarmente interessante è la retrocompatibilità con i titoli sviluppati per PlayStation 4 (a esclusione di una decina di videogiochi). Al lancio, saranno diversi i prodotti videoludici disponibili, tra cui: Godfall, Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, Watch Dogs: Legion, Destiny 2 e Devil May Cry 5 Special Edition.

PlayStation 5 con lettore Blu-Ray avrà un costo di 499 euro, mentre All Digital costerà 399 euro. Entrambi i modelli saranno disponibili il 19 novembre 2020.

Xbox Series X, le specifiche tecniche

Microsoft, a differenza di Sony, ha deciso di lanciare due modelli con specifiche tecniche differenti. Xbox Series X si collocherà nella fascia alta, mentre Series S in uno scalino inferiore. I videogiocatori non hanno accolto così bene la variante Series S, che è addirittura ancora disponibile per il pre-order. Ovviamente, si tratta di un modello pensato per chi non ha particolari richieste, mentre Serie X si rivolge agli appassionati in cerca di innovazione.

Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni.

Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora: https://t.co/LoDhih6B7g – https://t.co/7FIItOpeLA | #PowerYourDreams pic.twitter.com/jZi87DwhTU — XboxItalia (@XboxItalia) September 22, 2020

Ecco le specifiche tecniche di Xbox Series X: CPU 8-Core AMD Zen 2 (fino @ 3,8GHz, 3,6GHz con SMT), GPU AMD RDNA 2, 52 Compute Unit (@ 1,825GHz), 16 GB di RAM (10 GB di RAM per Series S), compatibilità con il 4K (1440p per Series S), SSD da 1 TB (512 GB per l’altro modello) e retrocompatibilità con numerosi giochi sviluppati per Xbox (la prima console Microsoft), Xbox 360 e Xbox One.

Il prezzo, l’uscita e i giochi di Xbox Series X

Alcuni dei videogame in arrivo sono State of Decay 3, Forza Motorsport, Ori and the Will of the Wisps, Call of Duty Black Ops: Cold War, Fable, Gears 5 e Halo Infinite.

Xbox Series X avrà un costo di 499 euro, mentre Series S costerà 299 euro. Il lancio nel mercato europeo è previsto per il 10 novembre. Un’occasione per scoprire qualche nuovo videogioco, che secondo l’OMS hanno offerto dei benefici durante la quarantena.