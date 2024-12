Mimì è la vincitrice dell’edizione 2024 del talent di Sky X Factor: era l’unica donna arrivata in finale. I dettagli della puntata.

La finalissima di X Factor 2024 ha decretato Mimì come vincitrice assoluta, portando una ventata di emozione e sorprese a Piazza del Plebiscito, Napoli. L’unica donna rimasta in gara ha saputo incantare pubblico e giuria, e si è confermata una delle voci più promettenti del panorama musicale italiano.

Ma scopriamo com’è andata la finale del talent di Sky.

X Factor: il trionfo degli inediti

L’ultima manche ha visto Mimì interpretare il suo inedito, Dove si va, scritto da Madame. Il brano ha messo in luce non solo la profondità della sua voce, ma anche la capacità di trasmettere emozioni autentiche.

Questa performance, insieme ai suoi Best Of, come Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina, l’ha portata al successo.

La foto della vittoria di Mimì.

I Patagarri, inizialmente favoriti, si sono fermati al terzo posto con la loro energia travolgente, mentre i Les Votives, il gruppo glam rock, hanno conquistato la seconda posizione grazie a una performance carica di grinta e stile.

Lorenzo Salvetti, al quarto posto, ha stupito con la sua intensità interpretativa, ma non è bastato per salire sul podio.

Ospiti e spettacolo: una finale indimenticabile

La serata è stata impreziosita da ospiti di calibro internazionale come Robbie Williams, che ha aperto la finale con Forbidden Road e un medley di successi. Paola e Chiara hanno portato un tocco di nostalgia con i loro brani più amati, mentre Gigi d’Alessio ha regalato momenti di pura emozione con il suo repertorio.

Con il trionfo a X Factor 2024, Mimì si prepara a una carriera promettente. La giovane artista, appena maggiorenne, è pronta a lasciare il segno nella scena musicale italiana, portando avanti il suo stile unico tra jazz e soul.

Chi sarà il prossimo talento a conquistare il palco? Il viaggio di X Factor continua!