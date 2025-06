Whitney Purvis annuncia la morte del figlio di 16 anni: Weston è deceduto nel sonno. Disposta l’autopsia per il giovane.

È un momento straziante per Whitney Purvis, l’attrice statunitense divenuta celebre grazie alla serie televisiva 16 and Pregnant. In un toccante post pubblicato su Facebook, la star ha annunciato la morte del figlio, Weston Owen Gosa Jr., scomparso prematuramente all’età di 16 anni. La notizia ha scosso fan e media americani: la giovane madre ha condiviso il suo dolore con parole cariche di disperazione, sottolineando l’incredulità per quanto accaduto.

Il post su Facebook: “È il mio peggior incubo”

“È così difficile da scrivere – ha scritto Whitney Purvis su Facebook – il mio bellissimo figlio Weston è morto. Aveva solo 16 anni. Non riesco a capire. Era così perfetto. Questo è il mio peggior incubo che si avvera“.

L’attrice ha descritto il dolore devastante per la perdita, spiegando di sentirsi persa e incapace di andare avanti. Le sue parole, intrise d’amore per il figlio, hanno toccato profondamente i suoi follower.

Weston è morto nel sonno: disposta l’autopsia

Sebbene la causa della morte non sia stata specificata dalla madre, Amy, la matrigna del ragazzo, ha rivelato tramite social che Weston è deceduto nel sonno. Il giovane, secondo quanto riportato, soffriva di alcuni problemi di salute, tra cui il diabete.

La famiglia ha tentato la rianimazione prima dell’arrivo dei soccorsi, ma ogni sforzo si è rivelato vano. È stata quindi disposta un’autopsia per chiarire le circostanze esatte della tragedia.

La famiglia Purvis è sotto shock e chiede privacy e sostegno in questo momento difficile. “Era brillante, divertente, aveva un potenziale incredibile” ha scritto la matrigna.

Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio rivolti a Whitney Purvis e alla sua famiglia. La morte improvvisa di Weston ha lasciato un vuoto incolmabile e un grande senso di ingiustizia per una vita spezzata troppo presto.