Nuovi aggiornamenti per l’app di WhatsApp che, a breve, potrà contare anche della modalità “in incognito”.

WhatsApp è senza alcun dubbio l’app di messaggistica più nota e diffusa di sempre. Grazie alle sue tante funzioni, risulta infatti molto semplice e consente di connettersi con amici e parenti sia tramite chat che telefono e videochiamata. Un modo per restare sempre in contatto, inviare foto, immagini, video e simpatiche gif. E tutto avvalendosi del wi-fi e di un app che salvo emergenze è sempre attiva ed in grado di soddisfare i bisogni degli utenti. E proprio per andare incontro a chi ogni giorno usufruisce di questo servizio, tra le tante novità previste ne è emersa una contro gli stalker. WhatsApp, infatti, entrerà in modalità “in incognito” al fine di nascondere la presenza online di chi lo sta usando.

In cosa consiste la modalità “in incognito” di WhatsApp

La notizia arriva dal sito Wabetainfo che nei giorni scorsi ha mostrato uno screenshot che anticipa la nuova funzione di WhatsApp.

Telefono WhatsApp

In pratica, chiunque si collegherà per leggere o inviare un messaggio potrà farlo senza che i propri contatti lo sappiano. Un modo per evitare gli stalker di turno che fino ad oggi potevano controllare quante volte un dato contatto entrava online e quando stava effettivamente scrivendo un messaggio.

Grazie a questa modalità, insomma, si potrà usare l’app di messaggistica più famosa al mondo senza per questo essere visti da colleghi, amici, ex o, cosa più importante, da potenziali stalker. Una funzione che dopo quella delle reazione ai messaggi mostra come la nota app di messaggistica stia sempre al passo coi tempi.

Come attivare la nuova modalità su WhatsApp

Al momento non è ancora noto il periodo di uscita di questa nuova funzione. E se lo screenshot mostrato era relativo ad iOs non si sa neppure se questa sarà subito disponibile anche per Android e per la versione desktop (anche se il pensiero comune è che sarà così).

Se tutto va come descritto fino ad ora da Wabetainfo, per attivare la versione in incognito dell’app basterà andare nelle impostazioni personali, entrare nelle opzioni relative alla privacy e settare la voce “chi può vedere quando sono online”. Così facendo si potrà decidere di escludere dalla visione una o più persone al contempo o se estendere la modalità incognita a tutti i potenziali contatti.

In ogni caso, si tratta di un passo avanti importanti e nel quale in tanti speravano da tempo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG