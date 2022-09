Cambiare il carattere su Whatsapp è possibile: scopriamo come farlo in modo semplice e veloce.

Chi è solito usare l’applicazione di messaggistica Whatsapp, avrà desiderato almeno una volta di cambiare il carattere con cui scrive e di renderlo maggiormente personalizzato. Un’opzione che è possibile mettere in atto e che si può effettuare in almeno due modi.

Scopriamo quindi quali sono e come fare a cambiare carattere (e non solo) in modo semplice e immediato.

Whatsapp: come cambiare il carattere con cui si scrive

L’app di Whatsapp ci offre da sempre la possibilità di inserire emoticon e immagini di ogni tipo come, ad esempio, le gif o le emoticon.

whatsapp

Chi è solito scrivere molto, però, potrebbe aver desiderato di cambiare carattere in modo da sceglierne uno maggiormente in grado di descrivere il proprio modo di essere. Anche se non tutti lo sanno, infatti, ciò è possibile già a partire dall’app nativa da cui è possibile inserire i grassetti, il corsivo ed evidenziare ciò che si scrive.

Ma cosa fare se si desidera di più e si sogna un testo a colori e con font diversi? In tal caso la via più semplice è quella di scrivere il test su un’app che garantisca un servizio maggiore di personalizzazione e incollarlo su Whatsapp una volta ottenuto il risultato desiderato.

Quali sono le app che consentono di formattare il testo

Di app che possono aiutare in tal senso ce ne sono tante. Tra le più note c’è, ad esempio, Stylish Text che si rivela utile per ogni app di messaggistica e che si può usare in modo semplice e immediato.

Tra le altre che vale la pena cercare e provare ci sono Cool Fonts, Fancy Fonts, Text font Generator, etc… Tutte opzioni valide ed in grado di fornire un testo più accattivante e maggiormente in grado di rappresentare ciò che si sta scrivendo.

E tutto senza particolare fatica. Basterà infatti tenere l’app che si preferisce sempre a portata di mano per poterla usare ogni qual volta serve. In questo modo, sopratutto grazie alla prossima possibilità di inserire delle reazioni ai messaggi, anche scrivere sarà molto più divertente.

