Per impegni di lavoro e forse anche per l’emergenza Coronavirus, Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno abbandonato il loro nido a Parigi: nessuna isola paradisiaca in vista quest’anno?

Strano a dirsi ma Wanda Nara e Mauro Icardi per la prima volta non hanno deliziato i fan dei social con i loro provocanti scatti su qualche spiaggia da sogno. I due si trovano a Parigi, dove forse per gli impegni di lavoro per il calciatore o per l’emergenza Coronavirus, stanno trascorrendo qualche momento di relax in famiglia. I due hanno sfruttato il fatto di avere una piscina interna al palazzo per godersi qualche tuffo in compagnia degli amici, e i tre figli maggiori di Wanda Nara (Valentino, Constantino e Benedicto) si trovano in vacanza col papà, Maxi Lopez.

Wanda Nara: vacanza low cost con Icardi?

Per il momento Wanda Nara e Mauro Icardi non si allontanano da Parigi: i due hanno sfruttato la piscina interna del loro palazzo per godersi un po’ di relax, ma per quanto riguarda le spiagge da sogno quest’anno sembra che ancora non ne abbiano viste. La showgirl ha come sempre sedotto i fan dei social mettendo in mostra il suo fisico da urlo, coperto solo da uno striminzito bikini.

Wanda Nara e Mauro Icardi

Con lei e Icardi sono rimaste le due figlie Francesca e Isabella, mentre i tre figli maggiori della manager (nati dall’unione con Maxi Lopez) sono volati col padre in Normandia.

L’ultima lite con l’ex marito

Tra Wanda e Maxi Lopez i rapporti sono naufragati nel peggiore dei modi, e alcuni mesi fa il calciatore l’aveva accusata pubblicamente di aver trascinato i loro figli “al centro della pandemia” senza il suo consenso. Wanda Nara e Icardi hanno trascorso la quarantena a Como, nella villa di famiglia con vista sul lago. Dopo il lock down la coppia ha fatto ritorno a Parigi, dove Icardi ha come sempre ripreso i suoi impegni calcistici.