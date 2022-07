La modella brasiliana si scaglia contro l’influencer e il suo messaggio di body positive, probabilmente tra le due non scorre buon sangue visto che Carlo Beretta è l’ex di Dayane.

Giulia De Lellis sui social aveva parlato della sua esperienza con l‘acne lanciando un messaggio di body positive. Evidentemente le dichiarazioni dell’influencer non sono piaciute a Dayane Mello che ha replicato facendo capire che l’ex volto di Uomini e Donne predica bene e razzola male.

La dura replica di Dayane Mello a Giulia De Lellis: il motivo è Carlo Beretta?

Dayane Mello

Come riporta Blogtivvu, Giulia De Lellis sui social aveva parlato dell’acne: “In merito al mio ultimo post ci tenevo a dire che sono una molto diretta e molto sincera. Appoggio pienamente e completamente il discorso sull’accettazione per noi stessi, per il prossimo, per i nostri difetti. Però mi sembra che questi discorsi, queste frasi che leggo, tutte queste belle parole, si stiano un pochino portando all’estremo.“

E ancora: “A tal punto da non rendere più normale una cosa che in realtà è normalissima. Cioè una si sveglia la mattina e si vuole truccare più del solito perché quel giorno ha una pelle del cavolo, ben venga. Non vuol dire che sia complessato. Quindi è tutto importante, diamo il giusto peso alle cose. Ma fate ciò che vi fa sentire bene a voi, non alla gente. Come ne sono uscita dall’acne? La verità è che ogni percorso è diverso, ogni pelle è diversa. Ognuno di noi ha problematiche specifiche.“

Arriva subito la replica di Dayane Mello che scrive in un commento: “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità ma poi vive nel trucco e Photoshop. Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così. Non è un gioco, ci sono persone che vivono anche incubi. Pessimo esempio.“

Sul web c’è chi parla di una certa rivalità tra le due per via di Carlo Beretta attuale fidanzato di Giulia De Lellis ma ex della modella brasiliana.

