Una donna che fa la spogliarellista ha deciso di mettere in vendita gli indumenti intimi del principe Harry, incontrato a Las Vegas nel 2012.

Nonostante oggi sia sposato con dei figli, il principe Harry è noto per il suo passato piuttosto movimentato. Spesso ha dato filo da torcere alla Royal Family che ha dovuto coprire le sue bravate; tra queste gli incontri focosi con alcune spogliarelliste a Las Vegas. Una di queste, Carrie Reichert ha messo all‘asta gli slip del nipote della regina Elisabetta per ricavarci qualche introito.

Harry e la vita poco moderata nel suo passato

Meghan Markle Principe Harry

Il principe Harry oggi è innamoratissimo di sua moglie Meghan Markle e dei suoi figli ma non è stato sempre così. Il suo passato è piuttosto lascivo ed è stato spesso al centro del gossip, mettendo a rischio l’immagine della Famiglia Reale.

All’età di 28 anni risiedeva in America e spesso si recava a Las Vegas per dedicarsi alle spogliarelliste con un gruppo di amici. Il principe passava spesso la notte ad intrattenersi con loro e una di queste ragazze, Carrie Reichert ha conservato i suoi slip e ora ha deciso di venderli all’asta.

In occasione di un’intervista al The Mirror la donna si è anche lasciata andare ad un commento su Harry, riportato da FanPage: “Harry è diventato molto noioso. Quando andava in giro per Las Vegas tutti lo amavano e adoravano il suo senso del divertimento. Almeno questi vestiti ricordano com’era una volta… quando Harry era il principe buffo. È un peccato che sia diventato serio e lunatico. Anche se padre sposato e con due figli dovrebbe divertirsi di tanto in tanto“.

