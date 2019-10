Vittorio Sgarbi ha confessato di aver avuto in passato una notte di passione con Eva Robin’s, e con una donna vip che ora sarebbe morta.

A Live – Non è la D’Urso Vittorio Sgarbi si è lasciato andare ad una confidenza piccante con Eva Robin’s, rivelando che in passato avrebbe avuto un rapporto con lei e con una donna vip che, in seguito, sarebbe scomparsa, e per questo non ne avrebbe potuto fare il nome:

“Quella sera andammo con una donna straordinaria, celeberrima, famosissima, bellissima… Io ebbi un rapporto con lei, attraverso il “lui” che è lei (riferito a Eva Robin’s, ndr). Io misi il “lui” di lei… Non si può dire chi sia ma era una delle più famose donne italiane (…) che però è morta, non si può dire chi è! Essendo un rapporto a 3, è stato più complesso. Peccato che questa persona è morta e non si può parlare di lei.”

Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi e Eva Robin’s: la confessione shock

In passato Vittorio Sgarbi non avrebbe fatto segreto di aver avuto una liaison con Eva Robin’s, e proprio di questo si sarebbe complimentata l’attrice con il critico d’arte durante la loro partecipazione a Live – Non è la D’Urso:

“Ammiro il tuo fegato. Sei uno dei pochi che l’ha detto, di solito, gli altri lo nascondono… Tu hai anche specificato chi faceva cosa…“, ha detto l’attrice. Vittorio Sgarbi dal canto suo ha aggiunto ulteriori dettagli durante la trasmissione, specificando che il rapporto avuto dai due si sarebbe svolto in compagnia di una donna famosa, scomparsa negli anni successivi a quella notte di passione.

Gli indizi del critico d’arte

Pur non potendo rivelare l’identità della misteriosa donna scomparsa, il critico d’arte ha fornito degli indizi che hanno lasciato intendere alla conduttrice Barbara D’Urso di chi si trattasse: “Non la voglio citare ma sarebbe divertitissima in questo momento. Barbara, era una tua grande amica. Ha fatto tutto nella sua vita…“, ha detto.

E Eva Robin’s gli ha fatto eco: “Fu una serata con toni da Dolce Vita. Stavamo a Via Veneto, con quella vitalità tipica degli anni ’50. Io, Vittorio e questa donna siamo finiti in questo albergo. E’ finita lì…” Chi sarà stata la misteriosa donna scomparsa?