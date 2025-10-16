Tra nuovi progetti e vita privata, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si preparano a un importante cambiamento.

La coppia si prepara a iniziare un nuovo capitolo insieme in una villa milanese di lusso che segna un punto di svolta nel loro rapporto. Dove andranno a vivere Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera pronti per la convivenza in una villa di lusso

L’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera continua a crescere e sembra pronto a compiere un passo decisivo: la convivenza.

Secondo indiscrezioni raccolte nel mondo dello spettacolo, i due avrebbero scelto come nido una residenza di grande prestigio nel cuore di Milano, abitazione che curiosamente rappresenta anche il luogo dove i loro destini si sono incrociati per la prima volta.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

Pare, infatti, che la conduttrice e l’imprenditore si siano conosciuti proprio durante la trattativa per l’acquisto di un appartamento di lusso. Quella che allora era solo una coincidenza si è trasformata in un incontro destinato a cambiare le loro vite. Oggi, dopo mesi di frequentazione lontana dai clamori, i due avrebbero deciso di iniziare una nuova fase di vita insieme.

La villa, di circa 700 metri quadrati, situata a pochi passi da piazza San Babila, sarebbe già oggetto di lavori di restyling seguiti da un team di architetti, in quanto i due avrebbero in mente di creare un ambiente elegante ma funzionale, che rifletta il gusto raffinato di entrambi.

Michelle Hunziker: la felicità nelle piccole cose

In una recente intervista al sito tedesco Bunte.de, Michelle Hunziker ha raccontato di attraversare un periodo particolarmente sereno della sua vita.

Ha spiegato di sentirsi felice e di considerare l’amore come la parte più luminosa dell’esistenza, pur precisando di voler mantenere un certo riserbo sulla sua sfera privata. La conduttrice ha sottolineato che, per lei, proteggere la propria intimità è l’unico modo per preservare la serenità quotidiana.

Anche Nino Tronchetti Provera, 55 anni, economista e manager nel settore degli investimenti sostenibili, continua a mantenere il suo abituale profilo riservato.

In passato, l’uomo è stato sposato con la fotografa e gallerista Francesca Malgara, con la quale ha avuto tre figlie.