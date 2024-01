Victoria De Angelis si sta godendo una vacanza alle Maldive in compagnia della fidanzata Luna, e le sue foto hanno fatto il pieno di like.

Approfittando di una pausa dagli impegni di lavoro con i Maneskin, Victoria De Angelis è volata alle Maldive in compagnia della fidanzata, la modella brasiliana Luna Passos, e di alcuni amici. Tra snorkling, passeggiate sulla spiaggia e foto romantiche, la bassista della band romana ha fatto il pieno di like tra i fan, e in tanti sono in attesa di saperne di più sulla sua vita privata.

Victoria De Angelis: la vacanza alle Maldive

Da alcuni mesi a questa parte Victoria De Angelis ha deciso di non nascondersi più e sui social ha pubblicato le prime foto in compagnia della modella Luna Passos, con cui sembra aver trovato finalmente la felicità. Le due si sono concesse una vacanza insieme alle Maldive, e sui social hanno conquistato i fan con i loro scatti insieme in bikini e i loro baci infuocati.

Victoria è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata ma a Gente, in merito al suo orientamento, ha confessato: “Quando per la prima volta ho provato sentimenti e attrazione per una donna è stato un po’ disorientante. Per la società essere etero è la norma e quindi uno spesso si incasella in quel modo, privandosi di vivere sfumature e sfaccettature diverse dell’amore”. Oggi in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla sua vita privata e si chiedono cosa le riserverà il futuro.