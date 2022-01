A Verissimo Silvia Toffanin intervista Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due aspettano un bimbo.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Verissimo si raccontano. Si sono conosciuti e innamorati al Grande Fratello e il loro amore è andato avanti per quasi due anni; i due non si sono mai separati. Adesso sono pronti per allargare la loro famiglia.Il parto è previsto per il 24 febbraio in un ospedale di Roma. Il bebè è un maschietto, una quota blu in più nella loro famiglia dopo la figlia di Clizia, Nina, avuta da un altro uomo.

Così parla della gravidanza Clizia: “La vivo in maniera più consapevole. Non me le ricordavo più certe emozioni, come quando scalcia. Non faccio caso ai chili. So che sto bene, non voglio concentrarmi su cose futili.” Paolo è, invece, al suo primo figlio: “Per me è la prima volta, all’inizio non ci ho capito niente. Ora sono preparato, mi sono documentato. Sono prontissimo, non ce la faccio più ad aspettare.”

In due anni hanno comprato casa e ora aspettano un figlio. Il grande fratello ha davvero cambiato la loro vita ammettono a Verissimo. Il matrimonio? Paolo risponde che ci sarà, perché lui crede nel matrimonio e nella famiglia, ma ora si concentrano sul bimbo in arrivo. Forse si chiamerà Gabriele, un nome che piace a Paolo, o Leonardo, nome che piace a Clizia. O forse Paolo Leonardo Ciavarro, come suggerisce la Toffanin.

