Serena Rossi snobbata da Jennifer Lopez: “Ah…la madrina”.

A Venezia78 la bellissima madrina Serena Rossi è stata completamente snobbata da Jennifer Lopez, mostrando una grande caduta di stile. L’attrice campana in seguito ha preferito spostarsi con l’arrivo di Ben Affleck, il quale amoreggiava con la sua fidanzata.

La cantante è presente per aver preso parte al film “The Last Duel” di Ridley Scott, anche se si è fatta principalmente riconoscere per la brutta figura davanti alla nostra madrina. La gaffe sta facendo il giro del web, con Serena Rossi che era andata timidamente a salutarla e la pop star che ha risposto molto velocemente accennando: “Ah…la madrina”, secondo quanto riportato da blogtivvu.com. In seguito l’attrice campana ha chiacchierato con Ben Affleck, nonché fidanzato di J. Lo.

