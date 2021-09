Polemica sul politically correct di Elisabetta Canalis: arriva la condivisione di Giorgia Meloni.

I numerosi utenti di Twitter si sono scatenati, esprimendo vari commenti e punti di vista differenti, dopo il post sul politicamente corretto di Elisabetta Canalis, condiviso anche da Giorgia Meloni. Il pensiero della conduttrice di “Vita da Copertina” ha fatto storcere il naso a molti dei suoi follower e non, trattandosi di un argomento abbastanza pesante e ripreso più volte in questi ultimi anni, per il quale si sono contraddistinte molte opinioni diverse.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

https://twitter.com/GiorgiaMeloni/status/1436383221898436613

Ecco il pensiero della Canalis sul politically correct: “Il politically correct è partito per difendere le minoranze ma è diventato una caccia alle streghe. E chi non lo rispetta, rischia di perdere il lavoro. Perciò in Tv si cerca di non avere problemi. Una situazione paradossale”.