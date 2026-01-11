Alcune schede telefoniche, se ben conservate, possono avere una valutazione in denaro considerevole: controlla nel cassetto, potrebbero valere fino a 10mila euro.

Negli anni in cui il telefono cellulare era ancora un lusso per pochi, le schede telefoniche rappresentavano uno strumento molto importante per comunicare con i propri cari. Oggi, a distanza di oltre trent’anni, quegli oggetti stanno ottenendo una seconda vita, trasformandosi in veri e propri beni da collezione. In alcuni casi, il loro valore può sfiorare i 10mila euro: controlla nei cassetti se le hai ancora.

Vecchie schede telefoniche, oggi possono valere anche 10mila euro

Negli anni Novanta, le cabine telefoniche della Sip, poi Telecom, erano i punti di riferimento per ogni italiano che voleva comunicare con amici e familiari. Le schede prepagate consentivano di telefonare senza monete e, col tempo, divennero anche un veicolo pubblicitario e culturale.

Grafiche curate, tirature speciali e temi artistici trasformarono uno strumento funzionale in un oggetto di culto per collezionisti di ogni età.

denaro

Il fenomeno del collezionismo delle schede telefoniche esplose proprio in quel decennio. Serie oggi iconiche, come Compagna di tutti i giorni, Fasce orarie e R2 avviso di chiamata, segnarono un’epoca.

Tra le più apprezzate, c’è la serie Trottole, famosa per lo slogan ironico e per la possibilità di personalizzare il retro con messaggi pubblicitari. Nonostante le tirature elevate, completare un’intera collezione resta ancora oggi un’impresa complessa, a causa delle numerose varianti esistenti.

Un capitolo a parte riguarda le prime schede illustrate, realizzate dalla Technicard System, che raffiguravano monumenti e opere d’arte italiane.

Quali schede possono valere una fortuna

Il valore di una scheda telefonica dipende da diversi fattori: rarità, anno di emissione, stato di conservazione e presenza integra del talloncino staccabile.

Le schede prodotte tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, come quelle realizzate dalla Sida o le Urmet bianche e rosse, sono tra le più ricercate, se perfette, possono avvicinarsi ai 10mila euro.

Molto richieste sono anche le edizioni commemorative dedicate a grandi eventi, come i Mondiali di calcio di Italia ’90 o le Olimpiadi di Atlanta del 1996. Alcune raffigurazioni, come quelle della Torre di Pisa o di dettagli artistici attribuiti a Michelangelo, hanno raggiunto valutazioni di diverse migliaia di euro.

Fiere specializzate, mercatini e piattaforme online dedicate al collezionismo offrono tante opportunità di acquisto, anche se è sempre meglio affidarsi alla valutazione di un esperto, in modo da evitare truffe.