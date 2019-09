Baci, coccole e tante risate: l’estate di Vanessa Incontrada è stata all’insegna del relax e del divertimento al fianco del suo compagno Rossano Laurini.

Sorrisi, coccole e serenità: sono questi gli ingredienti dell’estate perfetta di Vanessa Incontrada. La conduttrice tv, infatti, si è concessa alcuni giorni cullata dalle onde del mare insieme al compagno Rossano Laurini. La Incontrada, infatti, è finita nel mirino dei paparazzi del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, intenta in una sessione di baci e carezze con il compagno. I due sono reduci da una vacanza passata tra l’Isola d’Elba e quella del Giglio, in Toscana.

Vanessa Incontrada su Instagram le foto della vacanza

Vanessa Incontrada sul suo account Instagram appare più radiosa che mai. L’ex conduttrice di Zelig, infatti, ogni giorno ha deciso di condividere con i suoi followers una foto.

Felice come non mai, accanto al compagno Rossano Laurini, Vanessa Incontrada si mostra in bikini e posta foto al mare. Quella che ha fatto incetta di like è una più recente, pubblicata solo qualche giorno fa:

“Il migliore dei giorni…mare…besitos amigos”

Poche parole in cui l’attrice spagnola ha racchiuso tutto il suo amore e la sua serenità.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Chi è l’uomo che da anni è al fianco di Vanessa Incontrada? Lui si chiama Rossano Laurini e nonostante sia direttore artistico di diverse discoteche a Follonica non ama apparire sui rotocalchi rosa. D’altronde la discrezione è sempre stata una delle caratteristiche di Vanessa Incontrada. I due si sono conosciuti per caso, durante una serata proprio in discoteca, e per entrambi è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

All’epoca Rossano stava affrontando la fine del suo matrimonio con Chiara Palmieri, ex amica (per ovvie ragioni) della stessa Vanessa Incontrada. La conduttrice, negli anni passati, si è spesso difesa dalle voci che la volevano come la causa della separazione tra i due. Oggi, a distanza di tempo, l’amore tra Vanessa e Rossano procede a gonfie vele e la loro ultima vacanza insieme ne è una chiara dimostrazione.

Fonte foto: https://www.instagram.com/vanessa_incontrada/