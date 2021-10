La showgirl pubblica un tenero scatto con suo figlio e risalta subito all’occhio un’incredibile somiglianza trai due.

Lineamenti morbidi e colori tenui: che dire, non c’è dubbio! Isal e Vanessa Incontrada sono proprio mamma e figlio! La showgirl, proprio qualche ora fa, ha postato un simpaticissimo selfie sul suo profilo IG, che ritrae se stessa e suo figlio in compagnia di Gina, la pelosetta di casa. Vi proponiamo qui lo scatto:

La somiglianza è a dir poco impressionante! Mamma e figlio posano davanti all’obiettivo con sguardi intensi, ma che ben definiscono i tratti in comune trai due. Il tredicenne e sua madre si godono insieme il weekend, ma, se si osserva con attenzione, si potrà ben vedere che non sono proprio soli… abbiamo trovato “un’intrusa”! Parliamo della piccola Gina, la barboncina di casa color cioccolato che sbuca in secondo piano e delinea una dolcissima cornice nel quadretto di famiglia. E, diciamocela tutta, che famiglia sarebbe senza un amico a 4 zampe? Vanessa, tuo figlio è adorabile! Potresti deliziarci con qualche scatto in più di tanto in tanto!

Avete visto lo scatto? Pensate anche voi che mamma e figlio siano identici?