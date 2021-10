Il settimanale Vero pubblica degli scatti che ritraggono l’attore in dolce compagnia nella romantica cornice del Lago di Garda.

Pare sia un periodo fortunato in ambito sentimentale per l’attore Fabio Testi. Possiamo affermarlo con certezza in quanto, proprio oggi, il settimanale Vero ci ha deliziato con alcuni amorevoli scatti, che vedono l’attore in compagnia della sua nuova fiamma.

La fortunata si chiama Valentina Frascaroli e la coppia appare affiatata in tutto e per tutto: la donna infatti è sempre molto vicina al suo Fabio, tanto che risulta inequivocabile uno scambio di coccole ed effusioni trai due. Vi riproponiamo qui gli scatti postati da Vero:

La coppia, probabilmente intenta a trascorrere un weekend romantico sul pittoresco Lago di Garda è stata pizzicata su una panchina, forse tappa di riposo per i piccioncini dopo una passeggiata mano nella mano. Tra sorrisi, bacetti e una chiacchiera e l’altra, Testi e la sua biondissima fidanzata erano appena usciti dal ristorante e ora si godono il loro amore in totale libertà e serenità. Facciamo i nostri migliori auguri a Fabio e alla sua nuova compagna per questo amore appena sbocciato!

Vi piace questa nuova coppia?