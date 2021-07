Dopo aver presenziato alla giuria del Filming Italy Sardegna Festival, Vanessa Hudgens ha deciso di concedersi un tour per il Bel Paese…

Agli occhi dei fans sarà eternamente la ragazzina di High School Musical, ed in effetti per Vanessa Hudgens il tempo non sembra essere passato. Le foto che condivide spesso sui suoi profili social la ritraggono bella, giovane e spensierata, esattamente come allora. Mentre ci domandiamo quale sarà il suo elisir di giovinezza, guardiamo i suoi scatti per l’Italia.

Oggi l’attrice ha scelto Firenze come meta del suo tour, mentre ieri si trovava a Pisa – dove ha scattato l’immancabile foto di rito in compagnia della torre pendente cui ha aggiunto una didascalia ironica: “She is still leaning”, tradotto: “E’ ancora inclinata!”

Vanessa Hudgens si definisce una “Pasta Lover”

Vanessa Hudgens sembra apprezzare le gioie del Bel Paese e in particolare la pasta, anche lei si dichiara appartenente alla schiera delle “pasta lover” e lo dimostra tramite una serie di scatti che la ritraggono intenta a divorare un bel piatto di spaghetti.

L’attrice sembra decisa a testimoniare ogni momento delle sue vacanze italiane sul suo profilo Instagram ufficiale: quindi se siete in cerca di un autografo date una sbirciata alle foto e saprete dove trovarla!