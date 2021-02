Con la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in corso, ecco i dati sempre aggiornati sul numero di dosi somministrate per regione (con i relativi costi).

Il vaccino anti Covid-19 è l’argomento del momento in Italia. Il Ministero della Salute, nella persona del ministro Roberto Speranza, a dicembre 2020 ha diramato le linee guida per il piano vaccinazione, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, Agenas, Aifa e il Commissario Straordinario per l’Emergenza Domenico Arcuri.

Per capire però quante persone sono state vaccinate nelle diverse regioni italiane, e comprendere l’andamento del piano in Italia, vengono in aiuto i dati.

Insieme a quelli disponibili sul sito ufficiale del Governo Italiano, per rendere tutto più facile e user friendly, è stata creata, grazie al sito datawrapper.de, una mappa aggiornata in tempo reale, in cui l’utente può cliccare sulla singola regione e scoprire la percentuale dei vaccinati, quella delle dosi inoculate nei pazienti e altri dati interessanti.

La mappa del vaccino anti Covid in Italia