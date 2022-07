Usare TikTok senza avere un account è possibile: i consigli per riuscire a sfruttare al meglio il social senza iscriversi.

TikTok è un’app per cellulari che non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di uno dei social network più popolari al mondo, e permette di condividere brevi video con i propri amici o con tutti gli altri utenti. Famosissima praticamente ovunque, è utilizzata ogni giorno da milioni di persone, ma anche da qualcuno che preferisce guardare gli altri senza essere iscritto. Usare TikTok senza avere un account è infatti possibile. Scopriamo insieme come fare.

Tutte le potenzialità di TikTok

Che cos’è TikTok? Si tratta di un’app di social media in cui gli utenti possono condividere brevi video di sé, e questo ormai lo sappiamo. Ciò che invece non tutti sanno è che non è necessario creare un account per guardare i video caricati sull’app. Gli utenti devono creare un account obbligatoriamente solo per caricare i propri video. Ma come si fa a utilizzare l’app senza iscriversi? Ed è possibile sfruttarla comunque al meglio anche in questo modo?

Tik Tok

Come usare TikTok senza account

Se vuoi guardare dei video su TikTok ma non vuoi creare un account, c’è buona notizia: non devi farlo. Anche se non è la strada consigliata per usare l’app, puoi ancora guardare i video, mettere like e condividerli con gli altri (al di fuori del social, ovviamente) senza iscriverti.

Ecco come si fa: per prima cosa apri l’app di TikTok e tocca il campo di ricerca; compila il nome della persona o dell’account che vuoi guardare, e quindi selezionalo. Una volta arrivato sul profilo, puoi guardare i video, mettere like e fare tutto quello che vuoi, in pratica. Per salvare un video, tocca i tre puntini in alto a destra, quindi seleziona “Salva video”. Volendo, puoi anche copiare la sorgente per fare un embed del video sul tuo blog. Interessante, no?

Se proprio non vuoi scaricare l’app, un’alternativa ancora più comoda consiste nell’entrare da Google. In questo caso, però, sappi che sarai costretto a effettuare l’accesso almeno con un account di un altro social o con un indirizzo Gmail. Insomma, se non vuoi iscriverti puoi comunque sfruttare TikTok, anche se al minimo delle sue potenzialità. Dipende dalle tue necessità. Se proprio non vuoi entrare nel vasto modo di questo social, usalo così per non perderti tutti i video più interessanti tra quelli in tendenza!

