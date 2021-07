Ursula Bennardo ha scatenato un putiferio sui social, dove ha spiegato le motivazioni per cui sarebbe contraria all’aborto.

Ursula Bennardo, ex volto di Uomini e Donne e compagna di Sossio Aruta, ha scritto un lungo post via social in cui ha spiegato i motivi per cui sarebbe contraria all’aborto. Salvo casi di problemi economici o di salute, Ursula ha dichiarato che secondo lei sarebbe un errore interrompere una gravidanza: “Salvo gravi problemi o di salute o economici dico assolutamente NO all’aborto. Ci sono donne che lottano da anni per diventare mamme e darebbero un arto pur di riuscirci… Altre che vivono ancora nella speranza lottando e spendendo ogni entrata che hanno per riuscirci”, ha scritto nel suo lungo post via social, che ovviamente non ha mancato di sollevare una vera e propria valanga di critiche.

Ursula Bennardo contro l’aborto

“Di un aborto potresti pentirti a vita di aver tenuto un figlio no”, ha chiosato Ursula Bennardo in un lungo post via social dove ha voluto spiegare i motivi per cui lei sarebbe contraria all’aborto. In tanti tra i suoi fan hanno apertamente replicato contro il messaggio di Ursula difendendo la libertà di scelta rispetto ad un tema così delicata o hanno criticato l’ex volto tv per essersi espressa su una tematica che, secondo gli haters, “non sarebbe di sua competenza”. Ursula per il momento non ha risposto alle critiche, e nel suo lungo post si è limitata a ribadire: “Spero che un giorno l’Italia cresca da questo punto di vista e dia la possibilità alle piccole creature meravigliose di avere con più facilità e rapidità delle mamme degne di essere chiamate mamme”.

La maternità e la vita privata

Ursula Bennardo è madre di tre figli maschi, nati da una sua passata relazione, e della piccola Bianca, nata dal suo amore per Sossio Aruta. L’amore tra i due è sbocciato a Uomini e Donne e dopo la nascita della loro bambina hanno annunciato che presto convoleranno a nozze.

