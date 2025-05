Paura per Cecilia Zagarrigo di Uomini e Donne: la figlia di appena un mese ricoverata d’urgenza per bronchiolite.

Momenti difficili per Cecilia Zagarrigo, ex volto noto del programma Uomini e Donne, diventata mamma per la seconda volta lo scorso 15 aprile. La donna ha raccontato attraverso i social la preoccupazione vissuta nelle ultime ore a causa del ricovero d’urgenza della sua piccola Matilde, di appena un mese di vita, affetta da bronchiolite, una patologia molto temuta nei neonati per la sua pericolosità e la rapidità con cui può aggravarsi. Ma scopriamo che cosa è successo.

Cecilia Zagarrigo: la diagnosi dopo la corsa in ospedale

Cecilia, preoccupata da alcuni segnali, ha deciso di portare la neonata all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata subito sottoposta a controlli approfonditi. La diagnosi è stata chiara: bronchiolite.

La piccola, nata il 15 aprile, è stata immediatamente collegata all’ossigeno per contrastare la difficoltà respiratoria, un sintomo tipico della malattia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scelto di condividere la sua esperienza, mostrando grande forza e trasparenza.

Attraverso le storie Instagram, Cecilia ha tenuto aggiornati i suoi fan delle condizioni della piccola neonata.

Come sta adesso la piccola Matilde

Fortunatamente, le ultime notizie sono incoraggianti. Cecilia ha aggiornato i suoi follower spiegando che Matilde ha reagito bene alle terapie: “Ieri sera ci hanno tolto l’ossigeno, e oggi ci hanno lasciato solo il saturimetro. Mati sta reagendo bene” ha scritto su Instagram.

Anche il compagno Moreno Casamassima ha voluto mostrare vicinanza alla sua famiglia postando una foto con la piccola ancora ricoverata.

Numerosi i messaggi di affetto e supporto giunti dai fan del programma Uomini e Donne, dove Cecilia si era fatta conoscere per la sua dolcezza e determinazione. Fortunatamente, però, pare che il peggio sia ormai passato e presto la piccola Matilde potrà tornare a casa con mamma e papà.