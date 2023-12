Ultimo incontra una sua piccola fan fuori da un bar: la abbraccia e decide di farle un regalo. Il video è diventato virale sui social.

Ultimo si trovava fuori da un bar dove aveva appena finito di prendere un caffè, quando ha incontrato Ginevra: una sua fan accanita che alla vista del cantante è scoppiata a piangere ed è corsa ad abbracciare la madre. Inizialmente la scena è stata ripresa da alcune persone che si trovavano insieme ad Ultimo, poi anche la mamma di Ginevra si è messa a fare un video con cellulare.

Il regalo di Ultimo

Quando si sono incontrati Ginevra aveva appena finito di fare una visita medica, per questo motivo Ultimo ha deciso di farle un regalo: poco dopo aver salutato la bambina e sua madre, infatti, il cantante ci ha ripensato, è tornato indietro ed ha invitato le due ad ascoltare il suo ultimo brano “Occhi lucidi” (che dal primo dicembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming). “Ho un piccolo studio qui vicino”, ha detto Ultimo.

Nel video poi si vedono Ultimo e Ginevra, nello studio, seduti vicini, intenti ad ascoltare il pezzo. L’emozione dipinta sul volto della bambina non lascia spazio a dubbi: la canzone le è piaciuta moltissimo. Come ultima cosa la mamma si è poi complimentata con il cantante perché secondo lei i suoi testi sono capaci di arrivare al cuore di tutti, sia grandi che piccini.

Il video è diventato virale

A quanto pare Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è capace di suscitare grandi emozioni nei suoi fan non solo con le parole, ma anche con i gesti. I suoi followers infatti non hanno perso tempo e hanno condiviso il video centinaia di volte. A meno di due ore dalla pubblicazione aveva già superato il milione di visualizzazioni su TikTok, il social dei giovanissimi.