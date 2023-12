Enigmatica Belen Rodriguez in una storia sui social che ha fatto “scattare l’allarme”. Cosa è successo con Elio Lorenzoni?

Voglia di un altro figlio e di matrimonio. Eppure, nelle ultime ore, i segnali arrivati da parte di Belen Rodriguez hanno fatto allarmare i suoi seguaci. L’argentina, infatti, ha pubblicato una frase decisamente enigmatica sui social che ha fatto pensare a qualche problema nella storia col suo Elio Lorenzoni.

Belen e la frase social: problemi con Elio?

Belen Rodriguez

Al netto delle voci prima citate riguardo presunte volontà della showgirl di allargare la famiglia e sposarsi con Elio, nelle ultime ore qualcosa potrebbe essere cambiato.

Infatti, oggi sui social, Belen ha postato una frase criptica che ha destato particolari allarmismi da parte dei suoi fan e in generale da chi segue le vicende sentimentali della donna.

L’argentina ha scritto: “Tu por ejemplo tan a tiempo y tan inoportuna”, ovvero “Tu come esempio così puntuale e io così inopportuna”. Sembra che la citazione sia tratta dalla canzone ‘Inoportuna’, di Jorge Drexler.

Difficile capire il contesto e il senso della frase per la donna ma in molti hanno subito pensato potesse essere un riferimento alla sua relazione attuale con Elio che, per la verità, fino a pochi giorni fa sembrava stesse andando a gonfie vele. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti o se la stessa Rodriguez darà spiegazioni.

Per ora, guardando le sue stories, dopo quella frase Belen ha pubblicato solo video della piccola Luna Marì. Nulla in riferimento a Elio.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina insieme al nuovo compagno: