La testimonianza di Viktoria, una giovane mamma che ha partorito in un bunker sotto i bombardamenti in Ucraina.

La guerra che si sta svolgendo in Ucraina, dopo gli attacchi Russi, sta avendo numerose conseguenze per i cittadini ucraini, costretti a lasciare le proprie case per nascondersi nei bunker. Qui succede davvero di tutto, la vita va a avanti, come testimonia Viktoria.

Viktoria ha 32 anni ed era incinta fino a qualche giorno fa, quando poi ha dato alla luce il piccolo Fedor, nato sotto le bombe di Kiev, in uno dei tanti bunker attrezzati per la popolazione.

Il The Guardian ha raccolto la sua testimonianza, scioccante, dolorosa ma anche piena di speranza: “Mentre ero incinta avevo preso lezioni di yoga, mi ero preparata per un parto in ospedale, avevo seguito dei corsi ma nulla è stato come credevo. Mentre lo tenevo stretto nel bunker, gli ho detto: Sei fortunato, sei unico, sei nato in Ucraina, sei la nuova Ucraina”

Una storia come tante altre che si sentono in queste ore, provenienti dal territorio ucraino dove molti non sono ancora riusciti a fuggire, vivendo nei bunker per scampare ai numerosi bombardamenti. Viktoria, come tante altre persone, pensa al futuro di suo figlio e spera in un mondo migliore per lui:

“Spero che mio figlio sperimenti questa guerra solo attraverso le storie, che non la vivrà mai, mai nella vita reale. Non voglio che conosca la vera guerra”

