Nuova truffa su Facebook: arriva un messaggio da Meta e si perde tutto

Scatta l’allarme per una nuova truffa che gira su Facebook a cui stanno abboccando molti utenti a causa del messaggio che arriva da Meta.

Al giorno d’oggi, le truffe sono all’ordine del giorno. Una delle ultime sta girando su Facebook e, purtroppo, sta attirando molte persone nella sua rete. Il motivo è presto detto: agli utenti arriva un messaggio da Meta che sembra assolutamente reale, anche perché l’account da cui proviene appare verificato.

Allarme per la nuova truffa Facebook con il messaggio di Meta

Se siete già incappati nella nuova truffa Facebook sapete benissimo di cosa stiamo parlando e, se avete abboccato, ne state sicuramente pagando le conseguenze. Questa volta, i malfattori hanno studiato un metodo che trae facilmente in inganno, visto che fanno arrivare agli utenti un messaggio che sembra davvero scritto da Meta.

Un po’ come la truffa del finto dipendente Google, su Facebook vi potrebbe arrivare una comunicazione firmata Meta IA, con tanto di spunta blu, con su scritto: “Abbiamo deciso di eliminare il tuo account dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dagli utenti“. Ovviamente, in allegato c’è un link e un invito a cliccare per “evitare la disattivazione”.

Dopo aver cliccato sul link si viene reindirizzati su un sito, ovviamente non gestito da Meta, che invita l’utente a condividere i propri dati personali, come email, password, indirizzo IP e codici di autenticazione.

Cosa si rischia se si cade nella nuova truffa

Se si cade nella truffa del messaggio Meta non si rischia solo di perdere l’accesso a Facebook, ma anche di essere derubati dei propri dati personali. Generalmente, gli hacker che si impossessano di un account ne approfittano per inoltrare l’inganno a tutti i contatti, così da formare una catena difficile da fermare.

Anche se studiata nei minimi dettagli, questa truffa si può evitare ricordando che Meta, così come Google o gli istituti bancari, non mandano messaggi privati con richieste di informazioni personali. Inoltre, non dimenticate mai che i dati non vanno mai, ripetiamo mai, condivisi con altri.